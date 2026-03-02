Бюджетный вариант Toyota RAV4 с низкой ценой поступил в продажу. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 получил бюджетный вариант – модель Toyota Wildlander 2026 года отправилась в продажу. Автомобиль с низкой ценой уже рассекретили официально.

Новая Toyota Wildlander 2026 модельного года предназначена для китайского рынка. Подробности стали известны Autohome. О появлении такого автомобиля было известно заранее.

Дизайн Toyota Wildlander 2026 полностью повторяет новую RAV4. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Но в предыдущем поколении автомобили внешне отличались друг от друга. Для "китайского" Wildlander разрабатывали уникальную переднюю часть и другие задние фонари.

У кроссовера Toyota Wildlander осталась стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с. Есть гибридные варианты на 197 и 237 л.с. Цена Toyota Wildlander 2026 года в упрощенной комплектации – от 20 000 долларов.

