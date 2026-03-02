Honda ввела огромные скидки на соперника Toyota Camry, но есть нюанс

Большой недорогой седан Honda Accord пользуется высоким спросом как знаменитый соперник Toyota Camry. Однако в последнее время для автомобиля сложилась неблагоприятная обстановка на рынке. Теперь производитель ввел скидки для стимулирования спроса.

Подробности стали известны Carscoops. Скидка на Honda Accord составляет 14 610 долларов. Но есть нюанс – предложением сумеют воспользоваться первые 1000 покупателей на китайском рынке.

Таким образом, цена Honda Accord снизилась до 20 280 долларов. Возможно, спецпредложение подогреет интерес покупателей. Однако проблема новых автомобилей в Китае намного серьезнее.

Экономика КНР давно замедляется, а население старается экономить и отказывается от дорогих покупок. Поэтому спрос на премиальные автомобили (в Китае машины от $30 000 считаются уже очень дорогими) стремительно падает.

Китайцы теперь отдают предпочтение самым дешевым машинам. Даже несмотря на потерю в имидже, приходится выбирать доступные отечественные электромобили – именно на такие модели можно получить субсидии.

