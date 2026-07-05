Audi вернёт A4 в виде электромобиля: когда выйдет новинка

Audi готовится вернуть A4, но уже в совершенно новом формате. В 2028 году модель должна появиться в виде электромобиля и стать ответом бренда на будущие электрические седаны Mercedes-Benz C-Class и BMW i3.

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Пока что Audi фактически наблюдает со стороны за тем, как конкуренты готовятся к борьбе в сегменте электрических премиальных седанов. Однако в Ингольштадте планируют наверстать отставание именно благодаря новому A4. Это будет не прямое продолжение бензиновой модели, а переосмысленный электрокар с хорошо знакомым названием, сообщает Motor1.

Ранее место A4 в линейке фактически занял A5 с двигателем внутреннего сгорания. Теперь же название A4 решили использовать для другого автомобиля – электрического седана, который будет иметь мало общего с нынешним A5.

Audi уже поделилась первыми подробностями о будущей модели. Технический директор компании Рувен Мор подтвердил, что электрический A4 станет одним из первых серийных автомобилей бренда с новым языком дизайна, который был представлен на концепте Audi Concept C в 2025 году.

Правда, первой эту стилистику получит не A4. Ранее выйдет Nuvolari – модель, поставки которой должны начаться в 2027 году. Но этот автомобиль, созданный на базе Lamborghini Temerario, будет очень редким: планируется выпустить всего 499 экземпляров.

До возвращения A4 также должна появиться серийная версия Concept C. Она не будет столь ограниченной, как Nuvolari, но тоже останется нишевой моделью. Речь идет об электрическом спортивном тарга-автомобиле, связанном с будущими Porsche Boxster и Cayman EV. Из-за специфического формата от него не ожидают больших продаж.

Наряду с внешним видом Audi пересматривает и подход к интерьерам. В компании фактически признают, что качество салонов в последние годы уже не всегда соответствовало ожиданиям клиентов.

Concept C должен показать новое направление. В салоне сделали акцент на лучших материалах, более сдержанном оформлении и возвращении большего количества физических кнопок. Это важный сигнал, ведь многие современные автомобили, в том числе и Audi, критикуют за чрезмерное количество экранов и глянцевого черного пластика.

Audi хочет вернуться к ощущению качества, которое раньше было одной из причин, по которой покупатели выбирали этот бренд вместо BMW или Mercedes-Benz.

Еще одна важная деталь – платформа. Рувен Мор подтвердил, что электрический A4 станет одним из первых автомобилей Volkswagen Group на архитектуре Scalable Systems Platform, или SSP.

Об этой платформе в концерне говорят уже несколько лет. Она должна стать более продвинутой основой для электромобилей, чем нынешние MEB и PPE. Именно SSP должна помочь Volkswagen Group вывести свои электрокары на новый технический уровень.

Для Audi это особенно важно, ведь бренд выйдет в сегмент, где конкуренция будет очень жесткой. Электрический A4 должен соперничать не только с Mercedes-Benz и BMW, но и с другими премиальными электроседанами, которые появятся к концу десятилетия.

Хотя сейчас основное внимание приковано к седану, Audi не хочет отказываться от практичного кузова Avant. Рувен Мор заявил, что универсал является частью ДНК Audi, и компании стоит продолжать эту традицию. По его словам, именно Audi в свое время сделала универсалы "крутыми", поэтому логично перенести этот формат и в электрическую эру A4. Это означает, что вслед за седаном может появиться и электрический A4 Avant.

Для бренда это важный шаг, ведь универсалы Audi давно имеют свою отдельную аудиторию. Электрическая версия Avant могла бы стать интересной альтернативой кроссоверам для тех, кто хочет практичный, но более низкий и динамичный автомобиль.

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