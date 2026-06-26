Nissan выпустил новый внедорожник Kicks, расходующий 4 л/100 км

Известный японский автопроизводитель официально представил на внутреннем рынке совершенно новое поколение своего популярного компактного внедорожника Nissan Kicks. Автомобиль существенно изменился по сравнению со своим предшественником и теперь производится непосредственно на местном заводе в Оппаме (Йокосука).

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Главной технической особенностью новинки для внутреннего рынка стало использование эксклюзивного гибридного силового агрегата e-Power третьего поколения. Благодаря уникальной топливной эффективности этот стильный городской кроссовер демонстрирует средний расход бензина на уровне всего 4 литров на 100 километров пути, говорится на сайте автопроизводителя.

Инновационный гибрид и усовершенствованная архитектура кузова

Главной гордостью нового Nissan Kicks является его пятикомпонентный электрический силовой агрегат. Система устроена по последовательному принципу: передний электродвигатель мощностью 143 конских силы напрямую приводит в движение колеса, тогда как 1,4-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель Serena e-Power выполняет роль компактного бортового генератора.

Обновленная технология позволила значительно снизить общий вес оборудования, сделать его более компактным и в то же время повысить жесткость конструкции. Для водителей также впервые стала доступна модификация e-4orce с полноприводной системой, дополненная задним электродвигателем и специальным зимним режимом вождения для уверенного маневрирования на скользкой дороге.

Внедорожник перешел на современную модульную платформу CMF-B, что положительно повлияло на стабильность управляемости и минимизировало вибрации от неровностей дорожного покрытия. Несмотря на то, что кроссовер по-прежнему относится к компактному B-сегменту, его габариты заметно увеличились. Длина автомобиля выросла до 4365 мм, а ширина достигла 1800 мм. Благодаря удлиненной колесной базе инженерам удалось обеспечить лучшее в своем классе пространство для ног пассажиров второго ряда, а также значительно расширить полезный объем багажного отделения.

Указанная цена автомобиля начинается от $18 700 (839 438 грн).

Смелый дизайн экстерьера и премиальный комфорт салона

Внешний вид модели отличается массивной и выразительной передней частью, концепция которой была вдохновлена формой защитной маски шлема для американского футбола. Широкая радиаторная решетка гармонично интегрирована с трехуровневыми дневными ходовыми огнями под узкой головной оптикой. Плавные линии окон создают модный эффект "плавающей крыши", а горизонтальная линия кормы соединяет эффектные L-образные задние фонари.

В зависимости от комплектации автомобиль имеет дорожный просвет 170 мм и может похвастаться стильной глянцево-черной облицовкой кузова или текстурированным защитным пластиком с трехмерным узором.

Интерьер разработан с учетом концепции максимального комфорта и впервые оснащен фирменными эргономичными сиденьями Zero Gravity для обоих рядов. На передней панели доминирует большой цифровой кокпит, объединяющий два 12,3-дюймовых дисплея с полной поддержкой сервисов Google.

Среди премиальных опций покупателям доступны:

аудиосистема Bose Personal Plus с динамиками в подголовниках

панорамная стеклянная крыша особо тонкой конструкции

сенсорное управление климат-контролем.

За безопасность отвечает фирменный комплекс ProPilot, который включает полуавтономный автопилот 2-го уровня, круговой обзор с функцией "прозрачного капота" и усовершенствованную систему автоматического торможения с распознаванием поперечного движения.

OBOZ.UA писал, что Nissan готовит новые модели автомобилей для недорогого сегмента.

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