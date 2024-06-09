10 самых быстрых авто в мире стоимостью до $100 000: это словно управлять молнией

Действительно ловкий автомобиль не обязательно должен быть очень дорогим. По крайней мере, в этом уверены автомобильные эксперты, убедившиеся на собственном опыте, что острые ощущения за рулем умеют дарить не только суперкары.

Журналисты издания Hot Cars составили десятку автомобилей, поразивших их своими скоростными характеристиками и при этом ценником менее чем в 100 000 долларов США. В рейтинг вошли немало замечательных спортивных моделей.

Lamborghini Gallardo

Средняя цена в США: 95,400 долларов

В начале 2000-х Lamborghini представила Gallardo как модель бренда "начального уровня" для водителей, которые не могли позволить себе флагман Murcielago с двигателем V12. Gallardo имел огромный успех, его полюбили за дизайн и мощный двигатель V10. Он развивает мощность 494 л. с. и передает ее на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, гарантируя, что он сможет развивать скорость 309 км/ч.

Porsche 911 Turbo Coupe

Средняя цена в США: 74,618 долларов

Porsche 911 Turbo всегда был лучшим выбором для любителей острых ощущений. Поэтому неудивительно, что Porsche 911 Turbo Coupe 2008 года – один из самых лучших спортивных автомобилей стоимостью менее 100 000 долларов. Под его капотом находится мощный 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который может похвастаться поразительной мощностью 480 лошадиных сил и крутящим моментом 460 Нм. Он разгоняет авто до 100 км/ч за 3,4 секунды, а максимальная его скорость достигает 310 км/ч.

Chevrolet Corvette Stingray

Средняя цена в США: 65,176 долларов

В 2020 году Corvette претерпел серьезную модернизацию, представив новую центральную компоновку двигателя, которая привела к революции в его характеристиках. В восьмом поколении модель может похвастаться более эффективной передачей мощности на задние колеса и повышенной аэродинамической эффективностью. Под капотом вы найдете 6,2-литровый V8 двигатель мощностью 490 лошадиных сил. До 100 км/ч машина разгоняется всего 2,9 секунды и достигает максимальной скорости 312 км/ч.

Nissan GT-R

Средняя цена в США: 65,176 долларов

Знаменитый R35 GT-R вошел в топ благодаря своей максимальной скорости 315 км/ч. Она достигается благодаря 3,8-литровому двигателю V6 с турбонаддувом, развивающим мощность 545 л.с. и крутящий момент 463 Нм. Если вы ищете быстрый японский спортивный автомобиль, то R35 это то, что вам нужно.

Chevrolet Camaro ZL1

Средняя цена в США: 60,325 долларов

Есть куча причин обратить внимание на Chevrolet Camaro ZL1, но едва ли не самая значимая из них – это его впечатляющая скорость. Спортивный автомобиль оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом, выдающим невероятные 650 лошадиных сил. В результате вы получаете разгон до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и максимальную скорость 318 км/ч.

Cadillac CT5-V Blackwing

Средняя цена в США: 93,390 долларов

Эта "птичка" удовлетворяет все обычные семейные нужды и при этом может буквально летать по трассе. Благодаря своей знаменитой сбалансированной управляемости, взрывному ускорению, мягким сиденьям и повышенному комфорту езды, этот автомобиль превосходен в обеих сферах. Под капотом CT5-Blackwing находится 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом, мощность которого составляет 668 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды и достигать максимальной скорости, даже немного превышающей 320 км/ч.

Jaguar F-Type SVR

Средняя цена в США: 74,926 долларов

Хотя F-Type не так популярен, как E-Type, но он по-прежнему входит в число самых быстрых британских спортивных автомобилей, особенно его топовая версия SVR. За свои деньги вы получаете 5,0-литровый двигатель V8 с наддувом мощностью 575 л.с., что обеспечивает разгон до сотни всего за 3,0 секунды и максимальную скорость 323 км/ч

Dodge Viper SRT10

Средняя цена в США: 94,908 долларов

Viper дебютировал на американском рынке в 90-х годах и производился до 2017 года, породив при этом три удивительных поколения. Модель 2010 года порадует мощным 8,4-литровым двигателем V10, развивающим мощность 600 л. с. и крутящий момент 560 Нм. Этого достаточно, чтобы добиться максимальной скорости 325 км/ч.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Средняя цена в США: 59,166 долларов

Еще один Dodge в этом списке предлагает целый ряд опций, которые побалуют вас выбором, включая 717, 797 или 807 лошадиных сил мощности. Все это обеспечивает 6,2-литровый V8 двигатель с наддувом. Имея в своем распоряжении такую удивительную мощность, вы сможете разогнаться до 100 км/ч за невероятные 3,4 секунды. Максимальная скорость модели составляет 325 км/ч. А еще это самая дешевая машина в этом рейтинге.

Chevrolet Corvette ZR1

Средняя цена в США: 69,700 долларов

C6 Chevrolet Corvette ZR1 является самым быстрым автомобилем стоимостью менее 100 000 долларов. Он получил свою позицию благодаря 6,2-литровому двигателю V8 с наддувом, который развивает мощность 638 лошадиных сил и крутящий момент 604 Нм. Это означает, что он может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды и показать максимальную скорость 330 км/ч.

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