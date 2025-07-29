Значительный дождь, гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевщине на 30 июля

В Киевской области во вторник, 30 июля, синоптики прогнозируют значительный дождь, ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 30 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и в столице. 30 июля значительный дождь, гроза. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается очень сильный дождь с грозой.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев утром в понедельник, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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