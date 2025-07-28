В Киеве из-за сильных осадков некоторые дороги превратились в озера и реки. Видео

Киев утром понедельника, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

Видео дня

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

Последствия непогоды

"Киев местами "плывет", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что из-за сильного ливня на некоторых улицах подтопило дороги. Кроме того, местами проезжая часть превратилась в небольшие озера, которые автомобилисты вынуждены "переплывать".

Со своей стороны в КГГА призвали жителей и гостей Киева во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Что предшествовало

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области в понедельник, 28 июля. В регионе до конца суток значительный дождь, гроза, местами град и шквалы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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