Зимний Киев и его стильные жители: архивные фотографии города, сделанные в 1900-х годах

Фотографии остаются одной из возможностей заглянуть в историю Киева. Благодаря работе неизвестных любителей мы можем увидеть, какими были столица Украины и ее жители зимой 1900-х годов.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Город сильно изменился за примерно 120 лет.

"Зима 1900-х. Стильные киевляне и любимый город", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, в частности, можно увидеть Цепной мост, центр и как отдыхали жители столицы зимой.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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