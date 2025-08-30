Навсегда 42: На Киевщине попрощались с погибшим на войне Сергеем Тертичным. Фото

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Часов Яр погиб военный из Киевской области Сергей Тертычный. Сердце мужественного украинского воина остановилось 22 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Мы провели в вечность настоящего патриота, преданного Украине сына, мужественного воина – Сергея Тертичного", – говорится в сообщении.

Сергей родился 16 июля 1983 года в селе Вита-Почтовая Киевской области – к сожалению, рано остался без отца. Впоследствии семья переехала в город Обухов, где Сергей учился и окончил общеобразовательную школу №5.

После школы он овладел профессией автослесаря. Работал по специальности, а затем вместе с отчимом, который стал ему настоящей опорой и вторым отцом, работал в строительной сфере. Последним местом работы Сергея была охранная фирма.

В июне 2024 года он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил службу в должности стрелка-снайпера в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Его боевой путь пролегал через самые горячие точки Донецкой области: Дружковку, Новоалександровку, Часов Яр.

Сергей был мужественным воином, преданным своей присяге и побратимам. Он поддерживал дружеские и теплые отношения с боевыми товарищами и военным руководством, выдерживал все испытания войны. Каждый день находил время, чтобы написать или позвонить маме, беспокоился о ней, всегда говорил: "Все будет хорошо".

Во время выполнения боевого задания 22 августа 2025 года в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области, жизнь Сергея Николаевича трагически оборвалась. Ему было 42 года.

"Он ушел из жизни героем, оставив пример отваги, любви и человечности. Независимость Украины завоевывается очень дорогой ценой – жизнью таких отважных воинов, как Сергей. Выражаем искренние соболезнования матери Светлане Павловне, дочерям Екатерине и Даше, всем родным, друзьям и побратимам", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, возле населенного пункта Северск в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Кули Киевской области Богдан Сытник. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!