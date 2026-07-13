Жара и грозы не утихают: прогноз погоды по Киевской области на 14 июля

В Киевской области во вторник, 14 июля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 14 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в столице. В течение 14 июля ожидаются грозы. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

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