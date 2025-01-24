Платить за проезд в общественном транспорте столицы стало удобнее: 'Киев Цифровой' получил новую функцию

В Киеве появилась новая возможность удобной оплаты проезда по всем автобусам, троллейбусам и трамваям. Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой", просто сканируя специальный QR-код.

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Об этом сообщили разработчики приложения. Чтобы воспользоваться функцией, его нужно обновить.

"Новые возможности для удобной оплаты проезда появились во всех автобусах, троллейбусах и трамваях", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики приложения, что оплатить проезд через "Киев Цифровой" необходимо:

Выберите сервис "Оплата проезда";

Сканируйте QR-код на плакате или наклейке в салоне;

Оплатите проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код закрывает спина попутчика, то вы можете не сканировать его, а ввести бортовой номер транспорта в сервисе "Оплата проезда" – он написан на плакатах и наклейках.

После этого в приложении появится запись об оплаченном проезде. Покажите запись контроллера при проверке.

"Это единственный способ оплаты, для которого дополнительная проверка считывающим устройством контроллера не требуется. Если контролер не засчитывает оплату через приложение, сообщите на горячую линию "Киевпасстранса": 0 800 504 411", – призвали разработчики

Ускорить оплату проезда можно, перейдя в настройки в профиле "Киев Цифровой" и добавить "Оплату проезда" к сервисам быстрого доступа. Сервис появляется на главном экране и будет под рукой.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь вернуть эвакуированное авто можно будет гораздо проще и быстрее.

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