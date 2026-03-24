За $32 тыс. обещал уклонисту снять с розыска и оформить инвалидность: полицейские Киева разоблачили 'бизнесмена'. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, предлагал уклонисту снять его с розыска и оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 32 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины. Следствие установило, что злоумышленник пообещал 33-летнему жителю Киевской области за 7 тысяч долларов снять его с розыска в базе "Оберег".

В дальнейшем мужчина предложил клиенту полное "решение вопроса". Через знакомых в медицинских учреждениях "бизнесмен" обещал оформить пакет документов об установлении группы инвалидности, что могло бы стать основанием для пересечения границы. Стоимость услуги составляла 25 тысяч долларов.

Злоумышленника задержали во время получения во время получения второй части вознаграждения. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины), а дельцу сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который предлагал "клиенту" оформить выезд за границу в статусе священнослужителя. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.

