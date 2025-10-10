За $13 тыс. обещал решить вопрос с ТЦК и бронью: полицейские Киева разоблачили злоумышленника. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов. Злоумышленник за 13 тысяч долларов обещал "решение вопросов" с ТЦК и фиктивное трудоустройство на критически важном предприятии.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По данным следствия, 39-летний житель Киевской области организовал схему уклонения от мобилизации. Он находил "клиентов" через своих знакомых и предлагал им полный "пакет услуг" – от обновления военно-учетных документов до внесения данных в государственную базу "Оберег" и приложение "Резерв+".

"В конце концов мужчина даже обещал способствовать фиктивному трудоустройству "клиента" на одно из строительных предприятий, чтобы тот мог получить отсрочку от мобилизации. Он уверял в надежности данной схемы и сообщал, что имеет собственные связи для влияния на принятие решений должностными лицами районного ТЦК. Свою "помощь" он оценивал в 13 000 долларов", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали во время получения им второй части оговоренной суммы от "клиента". По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме, и привлечению их к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации. Ее организовал директор столичного колледжа, привлекая, в частности, экс-чиновника Кабмина.

