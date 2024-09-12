Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева в 1941-1942 годах. Фото

Во время Второй мировой войны, в частности, немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах, центральные улицы города, в частности Крещатик, сильно пострадали. Большинство построек было разрушено во время боев и диверсии, устроенной советскими диверсантами.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город более 80 лет назад.

"Прошлое. 1941-1942 год", – говорится в сообщении.

На публикуемых фото можно увидеть, какие разрушения принесла Киеву Вторая мировая война.

Отметим, 19 сентября 1941 г., во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев был покинут советскими и захваченными немецкими войсками. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 года советские власти вернули себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за взрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня немногие из жителей столицы Украины знают, что раньше в столице существовала своя настоящая "Киевская Швейцария". Ее красотой можно было насладиться, катаясь на трамвае, сочетавшем "нижнюю" и "верхнюю" части города.

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