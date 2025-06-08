Здесь были самые громкие вечеринки: каким был парк 'Шато-де-Флер' в Киеве. Уникальные фото и история

В наши дни стадион "Динамо" на нынешней улице Михаила Грушевского в Киеве - это место незабываемых спортивных баталий. До Первой мировой войны здесь работало кафе-шантан "Шато-де-Флер", где в свое время были самые громкие вечеринки города.

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Снимки и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, в конце 1910-х годов заведение закрылось навсегда.

"Когда-то на месте стадиона "Динамо" был парк с самыми громкими вечеринками Киева. В 1863-м в центре открыли "Шато-де-Флер" - первый платный парк города с кафе, галереями, оранжереей, тиром, качелями и катком, который открывали зимой", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на сцене "Шато-де-Флер" выступали танцовщицы, а развлекали гостей гимнасты и велосипедисты. Вечера заканчивались фейерверком, бенгальскими огнями и маршем военного оркестра.

Именно здесь впервые выступил известный спортсмен силач Иван Поддубный, а также показали фильмы "отцов кинематографа" - французов братьев Луи и Огюста Люмьеров.

"Шато-де-Флер" стал культурным феноменом того времени, впрочем, в 1919 году история закончилась. Сначала там возникли спортивные площадки, а в 1933 году появился стадион "Динамо".

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, приезжающих в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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