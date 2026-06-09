Костюк отказалась выступать и снялась с турнира в Лондоне. Все подробности

Вторая ракетка Украины Марта Костюк решила не стартовать на турнире категории 500 Женской теннисной ассоциации (WTA), который в эти дни принимает британская столица Лондона. Наша соотечественница была заявлена на первые в сезоне соревнования на травяном покрытии, однако в итоге снялась с них.

Видео дня

Об этом информирует сайт WTA. Отмечается, что Костюк отказалась выступать на лондонском турнире из-за повреждения правой лодыжки. При этом о своем решении не выходит на корт украинка сообщила буквально за пару часов до стартового матча, в котором она должна была сыграть с 261-й теннисисткой планеты Микой Стойсавлевич из Австралии.

Таким образом, Костюк вернется в игру в конце июня, когда она возьмет старт на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема – Wimbledon-2026. На британском мейджоре ее лучшим результатом является выход в третий круг.

Отметим, что на минувшей неделе Марта впервые в карьере пробилась в полуфинал Roland Garros, где уступила россиянке Мирре Андреевой.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько Марта Костюк и Элина Свитолина заработали призовых за выступление на Roland Garros-2026, в четвертьфинале которого они встречались друг с другом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!