Стоит знать всем, кто планирует ехать поездом: в "Укрзалізниці" сделали важное заявление

"Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступит в силу уже 28 июня, однако билеты на поезда, которые будут ходить по новому графику, можно купить уже сегодня, 9 июня.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: причиной изменения графика являются сезонные запросы пассажиров.

"Укрзалізниця" адаптирует расписание движения. Чтобы как можно больше людей смогли съездить на гости к родным, качественно провести желанный отпуск с фронта или отправить детей на оздоровление в горы", – говорится в сообщении.

Как изменили расписание поездов

Прежде всего, отмечается, были добавлены 12 новых рейсов. А кроме того:

существенно ускорены 3 поезда;

продлены маршруты 4 поездов;

8 поездов, которые ездили раз в 2 дня, стали ежедневными.

В частности, отмечается, флагманский поезд №1/2 "Единство" продлен до Рахова. Поэтому с 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков – Рахов (ранее – Харьков – Ворохта).

Поезд №55/56 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно.

Поезд "Сакура" из Киева в Ужгород будет отправляться из столицы в 23:28 вместо 17:41. В Киев же поезд будет прибывать в 06:09 вместо 09:58. Таким образом, время поезда в пути было сокращено.

Поезд №113/114 Харьков – Ужгород теперь стабильно будет курсировать через день. А рейс №45/46 Харьков –Ужгород будет идти через Подолье.

Поезда №137/138 Киев – Ивано-Франковск и №142/141 Чернигов – Ивано-Франковск теперь будут идти до станции Ясиня.

Также, среди прочих, были назначены:

ночной экспресс №83/84 Днепр – Мукачево;

дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (будет нерегулярным, т.е., рейсы будут осуществляться по отдельным датам);

№157/158 Киев – Ивано-Франковск;

№210/209 Николаев – Ивано-Франковск (через день);

№229/230 Харьков – Кременчуг (начнет ходить с 29 июня).

"Остальные новинки по нужному вам маршруту вы можете увидеть в приложении и на сайте "Укрзалізниці". Но заметьте, что рейсы поступают в продажу постепенно. Некоторые поезда станут доступными в течение суток-двух", – подчеркнули в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Укрзалізниці" предупредили украинцев о самом тяжелом сезоне за годы войны. Из-за уничтожения вагонов, ремонтов и изношенности подвижного состава на одно место будут претендовать до шести пассажиров, а потому билеты будет купить сложно.

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