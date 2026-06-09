'Украина должна быть частью ЕС и НАТО': итоги саммита стран Северной Европы и Балтии в Таллинне. Фото

Лидеры стран Северной Европы и Балтии подтвердили неизменную поддержку Украины, выступили за ее будущее членство в Европейском Союзе и НАТО, а также призвали продолжать давление на Россию. Одними из главных тем саммита в Таллинне стали усиление противовоздушной обороны, развитие совместного оборонного производства и координация дипломатических усилий для завершения войны.

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Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам саммита в формате Украина – NB8. Во встрече приняли участие лидеры Эстонии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Зеленский: Европа сильнее, когда действует вместе

Президент Владимир Зеленский отметил, что сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии является важным инструментом для укрепления безопасности континента и приближения завершения войны.

"Европа сильнее, когда европейцы действуют вместе, а не отдельно. Именно этого мы достигаем во всех наших форматах", – заявил глава государства.

По словам президента, участники саммита обсудили три ключевых направления: активизацию дипломатических усилий, усиление украинской противовоздушной обороны и подготовку к предстоящим саммитам ЕС, НАТО и G7.

Отдельное внимание уделили программе PURL, дальнейшему финансированию оборонных потребностей Украины и созданию европейской системы антибаллистической защиты.

Поддержка Украины остается общим приоритетом

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что поддержка Украины является одним из ключевых приоритетов нынешнего председательства его страны в NB8. Он подчеркнул, что российские атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру не повлияют на готовность партнеров помогать Киеву.

"Мы будем помогать Украине достичь справедливого и прочного мира. Украина не только защищает себя – она делает Европу безопаснее", – сказал он.

Михал также подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Такую позицию поддержали и другие участники встречи.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил укрепление украинских позиций на фронте и подтвердил готовность продолжать помощь.

По его словам, страны NB8 согласились сосредоточиться на поддержке систем ПВО, защите от баллистических ракет, восстановлении энергетики и подготовке Украины к следующей зиме.

Европа должна перевооружаться вместе с Украиной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна ускорить перевооружение и развивать новые оборонные технологии. Она подчеркнула, что опыт Украины уже сегодня влияет на развитие европейской оборонной политики.

"Украине нужна Европа. И так же важно, что Европа сейчас нуждается в Украине. Европа не может перевооружиться эффективно без Украины", – отметила она.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что Украина сегодня находится в более сильной позиции, чем раньше, и способна наносить удары по важным целям на территории России. Он также поддержал открытие всех переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС до начала летнего перерыва в работе европейских институтов.

В свою очередь премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что поддержка Украины базируется на общих демократических ценностях и принципах международного права.

Украинский опыт становится важным для безопасности Европы

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал развивать антидронные силы в странах, граничащих с Россией, и выразил готовность делать новые взносы в программу PURL.

"Мы должны защитить наше небо. И никто не знает, как сделать это лучше, чем Украина", – подчеркнул он.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что последние инциденты с беспилотниками еще раз доказали важность усиления восточного фланга НАТО и трансатлантического единства.

По ее словам, Украина уже накопила уникальный опыт, который необходимо использовать для укрепления безопасности других европейских государств.

Подытоживая встречу, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что помощь Украине является инвестицией в безопасность всей Европы.

"Увеличивая давление на Россию, мы меняем расчеты Путина. И это сделает нас всех сильнее", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллинн на саммит Украина – страны Северной Европы и Балтии. Перед началом саммита он провел важные встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили работу по развитию антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal.

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