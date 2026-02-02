Вымогал $37 тыс. долларов за 'решение вопросов' в ТЦК и суде: в Киеве задержали злоумышленника. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, требовал деньги за "решение вопросов" в ТЦК и суде. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 37 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Как установили следователи, мужчина наладил схему заработка, предлагая за вознаграждение "решать вопросы" с государственными органами. В одном из эпизодов он требовал у киевлянина 2 тысячи долларов неправомерной выгоды.

"За эти средства он обещал мужчине призывного возраста повлиять на должностных лиц ТЦК и СП с целью внесения недостоверных сведений в реестр "Оберег" и дальнейшего снятия "клиента" с розыска. В рамках досудебного расследования полицейские задокументировали передачу двух траншей взятки: сначала 84 тысячи гривен, а затем еще почти 12 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, делец предлагал другому потерпевшему "решить" гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 тысяч долларов, сообщив во время личной встречи, что эти средства якобы предназначены для влияния на работников одного из районных судов города Киева.

Злоумышленника задержали сразу после получения всей суммы "вознаграждения", и сообщили ему о подозрении

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

