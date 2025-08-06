Врачи неделю боролись за его жизнь: умер мужчина, пострадавший в результате удара РФ по Киеву 31 июля

В столичной больнице в среду, 6 августа, от полученного в результате российского обстрела тяжелого ранения скончался мужчина. Врачи неделю боролись за его жизнь.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

"В больнице умер мужчина, который получил тяжелое ранение шеи во время российской атаки 31 июля. Россияне своими дронами и ракетами убили 32 человека только в последний обстрел. К сожалению, последствия атаки мы продолжаем фиксировать после самого события. И такая ситуация после каждой тяжелой ночи. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Ткаченко.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 июля сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. Они продолжались более суток.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2 августа в медицинских учреждениях Киева до сих пор оставалось 25 человек, пострадавших в результате террористической атаки РФ в ночь на 31 июля. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!