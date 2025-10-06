Возник пожар на предприятии: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 6 октября

В ночь на понедельник, 6 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, возник пожар.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Под ударом обычные мирные населенные пункты области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты жилой инфраструктуры не допущено", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОГА уточнили, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки на территории недействующего предприятия произошло возгорание автотранспорта с цистерной – он был уничтожен. Еще 4 грузовых автомобиля повреждены, пожар ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Что предшествовало

В воскресенье, 5 октября, страна-террорист снова запустила боевые дроны по Украине. Под атакой, в частности, оказалась Харьковская область.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

