Слезы, отчаяние, боль: во время атаки РФ по Львовской области погибла ученица 10 класса Лапаевского лицея. Фото

В ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

Трагическую новость подтвердили в Лапаевском лицее имени Героя Украины Георгия Кирпы. Педагоги опубликовали в Facebook эмоциональное обращение к обществу, назвав смерть девушки страшным ударом для всего коллектива.

"Смерть страшное слово, сильный удар, когда слышим, что в вечность отошел еще один молодой человек. А здесь семья. Целая семья... 3 жизни вместе с родными ушел ребенок - ангел ГРИЦИВ АНАСТАСИЯ, ученица 10-А класса. ... Больно даже подумать, что все это в прошлом, потому что вечность взяла в объятия всю семью. Молиться искренне все, чтобы Бог принял их в свои владения и одарил райским покоем", - говорится в обращении педагогов.

Слезы школы и села

В лицее девушку помнят как спокойную, добрую и искреннюю. Ее одноклассники шокированы тем, что Настя больше не переступит порог своего класса.

"Слезы, отчаяние, боль... Только искренней молитвой можем поддержать душу доброй, нежной, светлой Насти. Не верим, что не зайдет больше в 10-А класс эта хрупкая девушка и не улыбнется ласково, так, как умела только она", – говорится в заметке лицея.

Семья погибшей жила вместе в доме, куда Настя и ее бабушка всегда прятались во время воздушных тревог. В ту ночь спасения не было.

Следствие и реакция семьи

По данным Львовской областной прокуратуры, в результате удара погибла семья из четырех человек. Еще три человека ранены, из них двое – жители соседних домов. Пострадавшие госпитализированы, еще нескольким пострадавшим помощь оказали на месте.

Правоохранители начали расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

На место трагедии приехала родственница погибших Татьяна. Она рассказала, что среди убитых – ее тетя, дядя, племянница и ее 15-летняя дочь. "Тетя всегда боялась взрывов и приходила к семье во время тревоги. В тот раз тоже пришла..." – говорит женщина, едва сдерживая слезы.

Память о Насте

Лапаевка погрузилась в скорбь. Возле лицея уже несут цветы и зажигают свечи. Местные говорят, что Настя была доброй, тихой девушкой, которая любила рисовать и мечтала поступить в педагогический университет.

Учителя обещают сохранить ее память в стенах школы. "Это наш ангел, который теперь смотрит на нас с неба", – говорят в лицее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 5 октября россияне нанесли комбинированный удар по Запорожью. На облцентр захватчики направили не менее 10 "Шахедов" и КАБов. В городе разрушениям подверглись жилые дома, вспыхнули пожары. Известно о жертве и раненых, среди которых 16-летняя девушка.

