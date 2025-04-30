Верный сын Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Романа Гаращенко. Фото

В Броварах Киевской области скончался бывший военнослужащий, участник войны с 2015 по 2025 год Роман Гаращенко. Сердце защитника Украины остановилось 28 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Трагическая весть – снова потеря в нашем обществе… Бывший военнослужащий Роман Гаращенко, участник войны с 2015 по 2025 годы, умер 28 апреля 2025 года. Искренние соболезнования родным и близким Романа Васильевича", – написал Сапожко.

Церемонии прощания и захоронения защитника Украины состоятся в среду, 30 апреля в 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136), в городе Бровары.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб наш защитник, 53-летний Владимир Коцур из Ровенщины. В гражданской жизни он работал спортивным журналистом и этой специальности посвятил около 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Олег Приемский. Жизнь украинского воина оборвалась 24 октября 2024 года.

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