Герой вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Олега Приемского. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Олег Приемский. Жизнь украинского воина оборвалась 24 октября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Большая потеря в Боярской общине. 24 октября 2024 во время выполнения боевого задания вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области погиб водитель-электрик радиоотделения взвода связи 1 стрелкового батальона Олег Приемский. Долгое время считалось без вести пропавшим. Личность погибшего защитника установили с помощью ДНК-экспертизы", – говорится в сообщении.

Воин родился 5 февраля 1977 года в селе Тарасовка, а в 1994 году окончил местную школу. Высшее образование получил в Национальном транспортном университете. В последнее время работал водителем-экспедитором на одном из предприятий. В ряды Вооруженных сил Украины был призван на военную службу Фастовским РТЦК и СП 31 октября 2023 года. В скорби остались жена и несовершеннолетний сын.

"Память о Герое Олеге Приемском будет вечно жить в сердцах и воспоминаниях боевых собратьев, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с Героем Олегом состоится в понедельник, 28 апреля. Отпевание – в 11.30 в храме Успения Пресвятой Богородицы (с. Тарасовка, ул. Шевченко), а похоронят в 13.00 на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области ушел из жизни водитель минометного взвода, военный из Боярки Киевской области Марк Сухов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 16 апреля.

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