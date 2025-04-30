Летом должно было исполниться 54: на войне погиб спортивный журналист Владимир Коцур. Фото

На войне против российских оккупантов погиб наш защитник, 53-летний Владимир Коцур с Ривненщины. В гражданской жизни он работал спортивным журналистом, этой специальности посвятил около 30 лет.

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В ряды Вооруженных сил Украины Коцур вступил во время полномасштабной войны. О трагической новости сообщила в Facebook "Ассоциация спортивных журналистов".

В 90-х – начале 2000-х Коцур освещал спортивные события в Ривне. Затем переехал в Киев, писал для изданий "Украинский футбол", "Команда", 10 лет проработал в "Спорт-Экспресс в Украине".

Издание Sport.ua вспомнило курьезную историю о журналисте. 9 октября 2004-го, во время матча отбора на ЧМ-2006 Украина – Греция Коцур очень хотел взять автограф и сфотографироваться с полузащитником Костасом Кацуранисом.

"В Венецианском дворике НСК "Олимпийский" греков, которые были действующими чемпионами континента, хотел увидеть каждый. Коцур имел свою цель. Когда из раздевалки выходил Кацуранис, Владимир "на двух опорных" преградил ему дорогу со словами: "Я Коцур, ты – Кацуранис". У Костаса не было, даже если он сомневался, иного выбора, чем согласиться на фото и автограф", – рассказали в издании.

"Вечная слава Владимиру и всем, кто защищает нашу страну от российской нечисти", – добавили в Sport.ua.

5 июля военнослужащему Сил обороны Украины Владимиру Коцуру исполнилось бы 54 года...

Как ранее писал OBOZ.UA:

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