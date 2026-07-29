Верный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Дубчак. Фото

На фронте 23 июля 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Александр Дубчак. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Александр Дубчак (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был мастером отделения ударных беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. К сожалению, 23 июля 2026 года воин погиб вблизи населённого пункта Райгородок Краматорского района Донецкой области во время выполнения боевых задач по защите территориальной целостности нашего государства.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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