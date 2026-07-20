Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб спортсмен и боевой медик из Киевской области Николай Антошкин. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области, 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Ангелы спорта" Спортивного комитета Украины. Вечная память и слава Герою!

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"Отдал жизнь за Украину. На фронте погиб житель Броваров Николай Антошкин – спортсмен, боевой медик, младший сержант десантно-штурмового батальона. Ему навсегда осталось 45 лет", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Мурманске в семье военного. Когда ему исполнилось 12 лет, семья переехала в Киев, где мальчик учился в школе на Троещине. Впоследствии семья поселилась в Броварах – именно этот город стал для него родным. После окончания школы Николай поступил в Национальную академию внутренних дел Украины.

Впоследствии три года он проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Африке. Этот опыт стал важной частью его профессионального становления, а после начала полномасштабной войны пригодился уже во время службы в Вооруженных Силах Украины. В Броварах Николая хорошо знали не только как военного, но и как спортсмена — Герой выступал за хоккейный клуб "Десна". Хоккей воспитал в нём скорость, выносливость, командный дух и ответственность — качества, которые он сохранил на всю жизнь.

В 2025 году Николай вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил младшим сержантом, медиком взвода десантно-штурмового батальона.

"Работа боевого медика на фронте – это постоянный риск и ответственность за жизни сослуживцев. Именно такой и была его служба. Те, кто знал Николая, вспоминают его как доброго и неравнодушного человека. Он любил животных, заботился о собаках и кошках и всегда находил возможность помочь тем, кто в этом нуждался", – подчеркнули в пресс-службе.

К сожалению, 3 июля 2026 года Николай погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Гавриловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Героя похоронили 16 июля в Броварах на Аллее Славы городского кладбища. Проститься с Защитником пришли родные, друзья, сослуживцы и знакомые. Они будут помнить Николая Антошкина как светлого человека, спортсмена и воина, который до последнего оставался верным своему долгу.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

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