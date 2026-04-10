В зоопарке Киева появилось пополнение в семье антилоп нильгау. Фото малышей и подробности

В Киевском зоопарке появилось пополнение в семье антилоп нильгау. Посетители могут увидеть двух телят, которые с удовольствием не только пробуют "взрослый" зеленый корм, но и активно исследуют окружающий мир.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми обитателями заведения можно ежедневно.

"Весна в природе – это время пробуждения и размножения. Кто-то образует новые пары, кто-то ждет потомство, а кто-то уже впервые выводит малышей на уличные прогулки. Вот и наши антилопы нильгау – Малик и Мушка – начали первые природные уроки для недавно родившихся Миджая и Маруны", – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, хоть телята до сих пор подкрепляются маминым молочком, однако уже активно пробуют "взрослый" зеленый корм. Кроме того, они исследуют окружающий мир под пристальным наблюдением родителей.

Отмечается, что для молодой семьи с пополнением уже обустраиваются новые зеленые угодья, поэтому летом их ждет новоселье. В этот уикенд, 11–12 апреля, для копытного семейства будет проводиться показательное кормление, за которым можно понаблюдать в 12:00 в конце копытного ряда возле слоновника.

"Приходите знакомиться с нашими малышами в эти светлые весенние Пасхальные дни!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке на свое озеро вернулись розовые фламинго. Экзотические птицы отныне встречают посетителей у центрального входа.

