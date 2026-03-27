В Киевском зоопарке на свое озеро вернулись розовые фламинго. Фото и видео

В Киевском зоопарке на свое озеро вернулись розовые фламинго. Экзотические птицы отныне встречают посетителей у центрального входа.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

Что известно

"Стая розовых фламинго КиевЗоо уже встречает весну на своем меловом озере. С веселым галготом пернатые заполнили песчаное побережье и прибрежную воду, где начали свою фирменную "руханку" под открытым небом", – говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что посмотреть на грациозные танцы этих прекрасных птиц отныне можно ежедневно на Озере фламинго у Центрального входа.

Напомним, Киевский зоопарк – любимое место отдыха и прогулки малышей. Это заведение было основано 21 марта 1909 года и тогда находился совсем в другом месте, чем мы привыкли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!