В столице 117 лет назад был основан Киевский зоопарк. История и фото

Киевский зоопарк – любимое место отдыха и прогулки малышей. Это заведение было основано 21 марта 1909 года и тогда находилось совсем в другом месте, чем мы привыкли.

Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Появлению заведения в городе способствовали, в частности, профессора и любители живой природы.

"21 марта 1909 года основан Киевский зоопарк. В этот день зоопарк получил территорию для размещения в ботаническом саду Университета Святого Владимира (ныне Ботанического сада им. академика А. В. Фомина) и разрешение собирать деньги на содержание зверей", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, зоопарк был создан по инициативе профессоров Университета Святого Владимира (ныне университет Шевченко) и Политехнического института. А также преподавателей гимназий, врачей, общественных деятелей и вообще любителей живой природы, которые были членами Киевского общества любителей природы.

На конец 1909 года коллекция насчитывала 115 видов позвоночных общим количеством 398 экземпляров. В апреле 1914 года распахнулись двери нового зоопарка на Брест-Литовском шоссе, (нынешний адрес: проспект Берестейский, 32).

