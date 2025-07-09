В сети вспомнили, как на Андреевском спуске праздновали первый День Киева в 1985 году. Фото

Андреевский спуск является одним из самых любимых мест прогулки жителей и гостей столицы. Эта локация всегда привлекала людей, а в апреле 1985 года здесь провели первое празднование Дня Киева.

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Фотографии опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким было это событие 40 лет назад.

"Вернисаж на Андреевском. В апреле 1985-го праздновали День Киева – именно здесь, на спуске, еще до того, как он стал постоянным городским праздником", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, каким тогда было это любимое место прогулок жителей и гостей столицы Украины. Стоит добавить, что некоторые из участников сообщества даже узнали себя на одной из фотографий.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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