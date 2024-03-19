В сети сравнили, как изменился Майдан Незалежности за 120 лет. Уникальное фото

Старые фото остаются отличным источником, чтобы увидеть, каким был Киев много лет назад. Например, благодаря снимку 120-летней давности можно рассмотреть архитектуру Майдана Незалежности.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, немногим зданиям площади удалось пережить бурный ХХ век.

"Майдан. Разница между фотографиями 120 лет", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным фото можно сравнить, как сильно изменилась самая главная площадь Украины за это время.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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