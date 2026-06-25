В сети показали, как выглядел Майдан Незалежности в Киеве в 1950-х годах. Уникальная панорама

В 1950-х годах Майдан Незалежности в Киеве выглядел совсем иначе, чем сегодня. Благодаря архивной фотографии мы можем увидеть, как выглядело это место без гостиницы "Украина" и торгового центра "Глобус".

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Старый снимок был опубликован в группе "Исследуем Киев" в социальной сети Facebook. Место сильно изменилось за это время.

Что известно

"Киев. Майдан Незавлежности, осень 1953 года", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии мы можем увидеть, как выглядела часть этой локации, где в наши дни расположены отель "Украина", ТЦ "Глобус" и Монумент Независимости. Вместо торгового центра – лестница, ведущая к отелю, который тогда ещё даже не был построен, а площадь занимали цветники, которые также не сохранились до наших дней.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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