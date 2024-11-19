В сети показали одно из первых авто в Киеве: фото 1900-го года

Научно-технический прогресс конца XIX – начала XX века положил начало новой эре в истории человечества. Просто представьте – тысячелетиями люди использовали лошадей как основное средство передвижения, и вдруг произошел действительно революционный скачок в промышленности, приведший к изобретению авто.

Видео дня

Изобретение паровой тяги явилось отправной точкой для развития транспорта. Позже наступил период первых двигателей внутреннего сгорания, полных приводов, систем впрыска топлива, ручных тормозов и коробок передач. В сети показали, как выглядел один из первых автомобилей в Киеве.

Начало эры автомобильных технологий связывается с именем немецкого инженера Карла Бенца, которого и считают изобретателем современного автомобиля. Мало кто знает, что и название "дизельный" двигатель связано с его создателем – Рудольфом Дизелем.

Историки говорят, что первый автомобиль на территории Украины появился в Одессе. Удивительную новинку приобрел себе Василий Навроцкий, редактор "Одесского листка".

Сохранилась древняя фотография, датированная 1900-ми годами. На ней запечатлен один из первых столичных водителей, сидящий за рулем открытого авто где-то на территории современного района Святошино.

Кстати, интересные истории о первых автомобилях в Киевской области были опубликованы в книге "Как я их помню" Галины фон Мекк, дочери состоятельного барона Николая фон Мекка. В конце XIX столетия барон приобрел немецкую машину марки Daimler Phoenix 8HP. Детальнее – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как выглядела в 1910 году одна из первых велосипедисток Киева.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.