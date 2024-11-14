В сети показали, как выглядела в 1910 году одна из первых велосипедисток Киева. Архивное фото

Прогулки на велосипеде в наши дни – любимый вариант активного отдыха жителей Киева. То, что двухколесный транспорт был популярен среди начала 1910-х годов, мы можем увидеть благодаря фото первой велосипедистки столицы.

Видео дня

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Имя киевлянки, к сожалению, неизвестно.

"Святошин, 1910-е годы. Одна из первых велосипедисток города. Неудобная одежда, как для велопрогулки, в силу отсутствия облегающей женской одежды и патриархального уклада", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в сообществе положительно отреагировали снимок, отмечая "удобство" одежды, в которой киевлянка поехала на прогулку.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!