В сети показали, каким в 1964 году увидел центр Киева французский учёный. Архивное фото

В 1964 году известный французский ученый Жак Дюпакье на автомобиле отправился в путешествие по тогдашнему СССР. Среди городов, посетивших иностранец, был Киев – центр столицы Украины он снял на цветную пленку.

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Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Можно увидеть, каким был город 60 лет назад.

"Центр Киева на фотографиях француза Жака Дюпакье. 1964 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть улицу Крещатик, Майдан Незалежности и здание ЦУМа.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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