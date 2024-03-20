В сети показали, как выглядело здание Киевской городской думы на Майдане Незалежности. Исторические фото

В 1867 году в центре столицы на нынешнем Майдане Незалежности построили Киевскую городскую думу. Величественная постройка располагалась на месте современного Главпочтамта и Дома профсоюзов.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Она была подожжена советскими подпольщиками 1 ноября 1941 года.

"Исторические фото городской думы на Крещатике. В 1876 году по проекту Александра Шило была построена городская дума, которая располагалась на месте современного Главпочтамта и Дома профсоюзов. Сначала здание было двухэтажным, позже достроили и третий этаж", – рассказал Степанец.

Он добавил, что в 1881 году в здании думы размещался первый в Европе ночной пункт врачебных дежурств. К сожалению, осенью 1941-го года здание чуть не сгорело дотла, а еще через 3 года его окончательно разобрали.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!