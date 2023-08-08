В сети показали, как выглядело одно из самых крупных пресноводных озер Киева Тельбин в 1917 году. Уникальное фото

Тельбин является одним из крупнейших пресноводных водоемов Киева и известен еще со времен Средневековья. В 1917 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок части озера, которая пролегала рядом с железной дорогой.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Эта локация впервые упоминается в грамоте 1694 года.

"Озеро Тельбин, 1917 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть часть озера, рядом с которой пролегала железная дорога. Судя по всему, снимок был сделан ранней весной – вода подступила почти к колее.

Тельбин – пресноводное озеро, расположенное на Березняках, в Днепровском районе Киева. Является одним из самых больших озер в городе. Озеро известно еще со времен Средневековья. Впервые озеро упоминается (под названием "Тербин") в грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевичей с 1694 года. В XVIII веке на берегах озера было основано поселение Кухмистерская Слободка.

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