В сети опубликован уникальный снимок 1991 года, когда заменяли название станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве. Фото

Станция киевского метро "Майдан Незалежности" получила свое настоящее название 26 августа 1991 года. Благодаря фотоаппарату Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменялись буквы на стене перрона.

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Уникальный снимок был опубликован в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Первых пассажиров она приняла 17 октября 1977 года.

"Август 1991-го", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть исторический момент, когда было заменено название станции столичной подземки "Майдан Незалежности".

"Майдан Незалежности" – 15-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Почтовая площадь" и "Площадь Украинских Героев". Открыта 17 декабря 1976 года под названием "Площадь Калинина". Менее чем через год, 17 октября 1977 года, в честь празднования 60-летия Октябрьской революции, в связи с переименованием главной площади города станция также сменила название – "Площадь Октябрьской революции". Нынешнее название – с 26 августа 1991 года.

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приземление на болото на Осокорках.

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