Отказали двигатели: в 1976 году на столичных Осокорках на болото совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Архивные фото

Летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого в самолета Як-40, который шел на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийную посадку на болото в Осокорках.

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Архивные фото того дня в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К счастью, никто не пострадал.

"2 июня 1976 пассажирский самолет Як-40 совершил аварийную посадку на болото в Осокорках", – написал Степанец.

Посадка Як-40 в Осокорках – авиационное происшествие, случившееся в небе над столицей 2 июня 1976 года. Во время захода на посадку при обычных метеоусловиях в аэропорт "Жуляны" у лайнера Як-40 одновременно остановились три двигателя. Запустить их в полете не получилось. Экипаж совершил вынужденную посадку с убранным шасси на пойменных лугах в районе Осокорков. Самолет получил повреждение – после аварии его восстановили и ввели в эксплуатацию.

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

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