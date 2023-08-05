newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,0 т.
Руины Киева на рисунках более 370-летней давности

В 1961 году Киев посетил Абрагам ван Вестерфельд – придворный художник литовского гетмана Януша Радзивилла. Благодаря его кисти до нас дошли рисунки с видами построек столицы, которые, к сожалению, не сохранились.

Видео дня

Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В основном на них можно увидеть руины "верхнего города".

"Изображение Киева в 1651 году. Абрагам ван Вестерфельд – придворный художник литовского гетмана Януша Радзивилла, находясь в Киеве в 1651 году, сделал немало зарисовок архитектуры города. Рисунки голландского художника очень реалистичны и чрезвычайно ценны документальные свидетельства о виде Киева середины XVII века", – рассказали авторы проекта.

В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото
В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото

Среди зарисовок Вестерфельда сохранил для нас картины с постройками только верхнего города. Почему художник не рисовал Подол, на котором тогда сосредоточилась почти вся жизнь города, неизвестно.

В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото
В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото
В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото

"Возможно, голландца лгут именно "романтические руины" Киева, так же как подобные "романтические руины" уже в XIX веке привлекали украинских художников в Рим. В Киеве в XIX веке, этого уже, к сожалению, не было", – резюмировали специалисты.

В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото
В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приземление на болото на Осокорках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!