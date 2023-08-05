В сети показали, как выглядели руины Киева в 1651 году на рисунках голландского художника. Фото

В 1961 году Киев посетил Абрагам ван Вестерфельд – придворный художник литовского гетмана Януша Радзивилла. Благодаря его кисти до нас дошли рисунки с видами построек столицы, которые, к сожалению, не сохранились.

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Уникальные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В основном на них можно увидеть руины "верхнего города".

"Изображение Киева в 1651 году. Абрагам ван Вестерфельд – придворный художник литовского гетмана Януша Радзивилла, находясь в Киеве в 1651 году, сделал немало зарисовок архитектуры города. Рисунки голландского художника очень реалистичны и чрезвычайно ценны документальные свидетельства о виде Киева середины XVII века", – рассказали авторы проекта.

Среди зарисовок Вестерфельда сохранил для нас картины с постройками только верхнего города. Почему художник не рисовал Подол, на котором тогда сосредоточилась почти вся жизнь города, неизвестно.

"Возможно, голландца лгут именно "романтические руины" Киева, так же как подобные "романтические руины" уже в XIX веке привлекали украинских художников в Рим. В Киеве в XIX веке, этого уже, к сожалению, не было", – резюмировали специалисты.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приземление на болото на Осокорках.

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