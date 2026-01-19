В сети показали, как выглядели Подол и Днепр в Киеве в 1918 году. Уникальные панорамные фото

Подол – это историческая местность Киева, которая в наши дни является излюбленным местом прогулок гостей и жителей столицы Украины. Благодаря старым панорамным снимкам мы можем увидеть, какой была эта локация в 1918 году.

Фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Город сильно изменился за более чем 100 лет.

Взгляд в прошлое

"Панорамный вид на Подол и Днепр. 1918 год", – говорится в сообщении.

Опубликованные фотографии являются уникальными – благодаря этим фото мы можем увидеть не только историческую застройку Подола и дома, которые до наших времен не сохранились.

Можно рассмотреть рабочее поселение на Трухановом острове посреди Днепра. Пирс, церковь и другие здания, которые были уничтожены во время Второй мировой войны.

Немного истории столицы

Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

Для многих жителей и гостей Киева Пассаж на Крещатике – это улица дорогих магазинов и гламура. Однако во второй половине 1960-х годов здесь можно было приобрести товары по доступным ценам, прежде всего – для детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

