В сети показали, как выглядели легендарные "японские" АЗС в Киеве в 1980-х годах. Архивные фото

В конце 70-х годов в Киеве построили две футуристические АЗС по проекту японской фирмы Tatsuno. Чтобы заправить машину, водители подъезжали под колонку и сверху к ним спускался специальный шланг.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 года. Киев" в социальной сети Facebook. Одна из станций даже сохранилась до наших дней.

"Фото 1980 годов. Броварской проспект, 53 и Харьковское шоссе, 68. Две футуристические бензоколонки по проекту японской фирмы Tatsuno ("Укрнефтесбыт"). Построены в 1977-78 годах", – говорится в сообщении.

Эти заправки называли "японскими", поскольку по такой схеме действительно устроены многие АЗС. В нашей стране почему-то считалось, что эти необычные объекты были построены к Олимпийским Играм в 1980 году (столица Украины тогда была одним из олимпийских городов), хотя на самом деле они работали еще в 1977-м.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

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