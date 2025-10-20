В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Местность, на которой находится столичная Софийская площадь, известна со времен Киевской Руси. Благодаря уникальной фотографии, мы можем увидеть, что в феврале 1905 года, в частности, локацию украшал один из фонтанов Термена.

Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Можно увидеть, как выглядела эта локация 120 лет назад.

"Софийская площадь. Февраль 1905 года", – говорится в сообщении.

Опубликованное фото является достаточно интересным, потому что на нем можно увидеть редкий кадр – возле Софийского собора тогда еще находился один из фонтанов Термена.

Фонтаны Термена – чугунные фонтаны, которые были отлиты на Киевском машиностроительном заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах по проекту архитектора Александра Шиле по мотивам известного и модного в то время парижского фонтана с площади Вогезов и установлены на площадях и в скверах Киева.

Первый фонтан Термена появился на Европейской (тогда Царской) площади еще в 1872 году. В 1899-1901 годах было изготовлено 7 идентичных чугунных фонтанов. Сегодня эти фонтаны украшают сквер у Золотых Ворот, Мариинский парк, Городской сад, сквер возле театра им. И. Франко, Михайловскую площадь, полицейский сад на улице Антоновича. Почти все фонтаны находятся на своих первоначальных позициях.

