УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
2,0 т.
В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Местность, на которой находится столичная Софийская площадь, известна со времен Киевской Руси. Благодаря уникальной фотографии, мы можем увидеть, что в феврале 1905 года, в частности, локацию украшал один из фонтанов Термена.

Видео дня

Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Можно увидеть, как выглядела эта локация 120 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Софийская площадь. Февраль 1905 года", – говорится в сообщении.

В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Опубликованное фото является достаточно интересным, потому что на нем можно увидеть редкий кадр – возле Софийского собора тогда еще находился один из фонтанов Термена.

В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Фонтаны Термена – чугунные фонтаны, которые были отлиты на Киевском машиностроительном заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах по проекту архитектора Александра Шиле по мотивам известного и модного в то время парижского фонтана с площади Вогезов и установлены на площадях и в скверах Киева.

В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Первый фонтан Термена появился на Европейской (тогда Царской) площади еще в 1872 году. В 1899-1901 годах было изготовлено 7 идентичных чугунных фонтанов. Сегодня эти фонтаны украшают сквер у Золотых Ворот, Мариинский парк, Городской сад, сквер возле театра им. И. Франко, Михайловскую площадь, полицейский сад на улице Антоновича. Почти все фонтаны находятся на своих первоначальных позициях.

В сети показали, как выглядела Софийская площадь в Киеве в 1905 году. Уникальное фото

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

Картины являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. Благодаря кисти выдающегося украинского художника Владимира Орловского на полотне 1887 года сохранилась панорама сердца столицы – Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что Пассаж на Крещатике в Киеве – это улица дорогих магазинов. Однако в начале 1970-х годов это место было известной точкой, где можно было приобрести все для школьников: от одежды и обуви до игрушек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!