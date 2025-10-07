В сети показали, как выглядел Киев в 1887 году на картине выдающегося украинского художника. Фото

Картины являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. Благодаря кисти выдающегося украинского художника Владимира Орловского на полотне 1887 года сохранилась панорама сердца столицы – Подола.

Старый снимок и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Местность сильно изменилась до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Вид из Царского сада (нынешнее название "Городской". – Ред.) на Днепр и Подол". 1887 год. Художник – академик живописи, киевлянин Владимир Орловский", – говорится в сообщении.

На картине художника можно увидеть не только каким был Подол в районе современной Почтовой и Контрактовой площадей, но и Труханов остров, который тогда был местом жительства жителей Киева.

Владимир Орловский – украинский живописец, академик Петербургской академии художеств, тесть художника Николая Пимоненко. Участвовал в деятельности рисовальной школы Николая Мурашко, был одним из основателей Киевского художественного училища.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

