В сети показали, как выглядел Киев в 1887 году на картине выдающегося украинского художника. Фото
Картины являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту. Благодаря кисти выдающегося украинского художника Владимира Орловского на полотне 1887 года сохранилась панорама сердца столицы – Подола.
Старый снимок и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Местность сильно изменилась до наших дней.
Взгляд в прошлое
"Вид из Царского сада (нынешнее название "Городской". – Ред.) на Днепр и Подол". 1887 год. Художник – академик живописи, киевлянин Владимир Орловский", – говорится в сообщении.
На картине художника можно увидеть не только каким был Подол в районе современной Почтовой и Контрактовой площадей, но и Труханов остров, который тогда был местом жительства жителей Киева.
Владимир Орловский – украинский живописец, академик Петербургской академии художеств, тесть художника Николая Пимоненко. Участвовал в деятельности рисовальной школы Николая Мурашко, был одним из основателей Киевского художественного училища.
Немного истории столицы
Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.
В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.
