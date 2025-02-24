В сети показали, как выглядел центр Киева в 1890-х годах. Архивные фото

Старые фотографии являются одной из возможностей заглянуть в историю Киева. В частности, серия фотографий сделанных в 1890-х годах позволяют нам полюбоваться красотой центра столицы.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества Kyiv Vibe. Журнал города. Можно разглядеть, каким был наш город когда-то.

"Центр Киева в цвете, 1890-е годы", – говорится в сообщении.

На старых фото можно увидеть Владимирскую горку, женщину, которая идет по улице Крещатик, выглядевший ранее современным Майданом Незалежности, беседкой в современном Мариинском парке и Институтом благородных девушек (Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов).

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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