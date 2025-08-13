В сети показали, как выглядел один из самых любимых парков жителей Киева в 1900-х годах. Фото

Крещатый парк является одним из самых любимых мест отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря старым фото мы можем увидеть, как он выглядел в начале 1900-х годов.

Снимки и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Он был открыт для посетителей в далеком 1743 году.

Взгляд в прошлое

"1900-е годы. Купеческий сад (сейчас – Крещатый парк). Купеческий сад за свою историю несколько раз менял название: Купеческий, Пролетарский, Пионерский, Первомайский, Крещатый", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что в 1882 году городские власти решили передать заброшенную часть Царского сада, которая располагалась над тогдашней Царской (ныне Европейской) площадью и Владимирским спуском, в пользование Купеческому собранию. В том же году на краю территории, выходившей на площадь, построили дом Купеческого собрания (ныне – Национальная филармония Украины). С тех пор парк получил название Купеческий сад.

Главный вход со стороны Царской площади украшали два сооружения: пышные арочные ворота, которые, к сожалению, не сохранились, и палаточная железная часовня, возведенная в 1871 году в честь спасения жизни Александра II во время покушения 4 апреля 1866 года. В начале ХХ века часовню перенесли ближе к Мариинскому дворцу, а в советское время разобрали.

"В конце 1880-х и в 1890-х годах сад обогатился рядом деревянных, но архитектурно изысканных сооружений, спроектированных Владимиром Николаевым, а также статуями в античном стиле. Он быстро стал любимым местом отдыха и развлечений киевлян", – добавили в сообществе.

Немного истории столицы

