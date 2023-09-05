В сети показали, как выглядел Киев в 1981 году на коллекционных открытках. Фото

Раньше вспомнить любые туристические путешествия можно было, в частности, благодаря специальным открыткам. Такие фотографии печатали и продавали и в Киеве. Благодаря неравнодушным коллекционерам набор снимков за 1981 год был оцифрован и опубликован в соцсетях

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Исторические фотографии были показаны в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была столица 42 года назад.

"Киев, 1981 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных открытках можно увидеть ВДНХ, улицу Крещатик, период цветения сирени в ботсаду имени Гришко, центр столицы и другие локации.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В настоящее время эта местность стала символом борьбы украинцев за демократию и пути к европейскому будущему.

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