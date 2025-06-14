В сети показали, как выглядел Киев более 120 лет назад. Архивные фото

Старые фотографии остаются для нас уникальной возможность увидеть красоту Киева. Например, на серии фотографий конца XIX - начала XX века, можно узнать знакомые места.

Видео дня

Архивные снимки и историю было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни все эти локация выглядят совсем иначе.

"Подборка фотографий Киева конца XIX – начала XX века", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть центр столицы Украины, Фуникулер в первые дни его работы, кручи над Днепром, Крещатик, Андреевский спуск и уже несуществующий Цепной мост.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!