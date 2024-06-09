В сети показали, как выглядел Андреевский спуск 130 лет назад. Уникальные фото

Андреевский спуск является одной из самых известных и известных улиц Киева. В 1890-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым мы можем увидеть, как эта местность выглядела 130 лет назад.

Архивные снимки опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, сейчас локация выглядит совсем по-другому.

"Андреевский спуск. Так он выглядел 130 лет назад", – говорится в сообщении.

Андреевский спуск – спуск в Подольском районе Киева, соединяющий Подол со Старым Киевом. Его верхняя часть возникла на пути, который уже при Киевской Руси связывал Старый Киев (Гору) с Подолом, пролегая между холмами Андреевской (Уздыхальницы) и Замковой, Хоревицы и Старокиевской гор. В эпоху средневековья ответвление Андреевского спуска было проложено и к замку на горе Киселевка.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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